الاحتلال الإسرائيلي يشن «قصفا كثيفا» حول مستشفيات عدة في قطاع غزة (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت حكومة «حماس» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن مساء الأحد «قصفًا كثيفًا» حول مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، حيث قطع الاحتلال الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس «منذ أكثر من ساعة، قصف كثيف حول المستشفيات»، وشهدت مدينة غزة الليلة انفجارات عنيفة وقصفًا غير مسبوق، من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وبحسب الوكالة الفلسطينية أسفرت غارات الاحتلال العنيفة وغير المسبوقة عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين (لم يتسن معرفة عددهم حتى إعداد هذا الخبر)، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

استهداف أحياء ومناطق بمدينة غزة

وفي حصيلة أولية، أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بوصول 15 شهيدًا للمستشفى، حتى الآن، جراء الغارات الاسرائيلية الأخيرة. واستهدفت الغارات بحسب المصادر محيط مستشفيات غزة وحي الزيتون والصبرة والرمال والرمال الجنوبي والشاطئ والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.

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وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، أن الاحتلال فصل المسارات الدولية للمرة الثالثة، وقطع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

واستشهد وأصيب العشرات من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المنازل السكنية غرب دير البلح، وفي أحياء الزيتون والنصر والشيخ رضوان ومخيم البريج والفاخورة بجباليا والنصيرات ومخيم البريج،وحي الشجاعية وبيت لاهيا، وحي النصر، بحسب ما أفادت «وفا».

الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض

وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، في وقت سابق أن الاحتلال الإسرائيلي كثف خلال اليومين الماضيين هجماته باستخدام الفوسفور الأبيض، ما تسبب في حرائق وسُحب من الغازات السامة.

وأضاف البزم، عبر قناة «تلغرام» التابعة للوزارة، أنه «على مدى الـ 48 ساعة الماضية، كثف المحتلون استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليًا، وسجلت الليلة الماضية أعلى مستويات من الفوسفور في مخيم الشاطئ، ما تسبب في تشكل سحب من المواد السامة».

وفي 26 أكتوبر الماضي، قصف جيش الاحنلال الإسرائيلي أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان بقذائف تسببت في اندلاع حرائق دون أن تكون هناك خسائر بشرية. وذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الخميس الماضي، بينما نشرت قناة «المنار» صورًا عبر حسابها على منصة «إكس»، تظهر اندلاع حرائق في المناطق التي تعرضت للقصف، مشيرة إلى أن «الجيش الإسرائيلي نفذ القصف بقذيفة فوسفورية».