  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال الإسرائيلي يشن «قصفا كثيفا» حول مستشفيات عدة في قطاع غزة (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 08:57 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يشن «قصفا كثيفا» حول مستشفيات عدة في قطاع غزة (شاهد)
قصف إسرائيلي كثيف على قطاع غزة. (الإنترنت)
alwasat radio

أكدت حكومة «حماس» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن مساء الأحد «قصفًا كثيفًا» حول مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، حيث قطع الاحتلال الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس «منذ أكثر من ساعة، قصف كثيف حول المستشفيات»، وشهدت مدينة غزة الليلة انفجارات عنيفة وقصفًا غير مسبوق، من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وبحسب الوكالة الفلسطينية أسفرت غارات الاحتلال العنيفة وغير المسبوقة عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين (لم يتسن معرفة عددهم حتى إعداد هذا الخبر)، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

استهداف أحياء ومناطق بمدينة غزة 
وفي حصيلة أولية، أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بوصول 15 شهيدًا للمستشفى، حتى الآن، جراء الغارات الاسرائيلية الأخيرة. واستهدفت الغارات بحسب المصادر محيط مستشفيات غزة وحي الزيتون والصبرة والرمال والرمال الجنوبي والشاطئ والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها. 

-  قصف إسرائيلي عنيف على غزة بالتزامن مع قطع الاتصالات والإنترنت
- الاحتلال الإسرائيلي يقطع الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة للمرة الثالثة منذ بدء العدوان

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، أن الاحتلال فصل المسارات الدولية للمرة الثالثة، وقطع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

واستشهد وأصيب العشرات من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المنازل السكنية غرب دير البلح، وفي أحياء الزيتون والنصر والشيخ رضوان ومخيم البريج والفاخورة بجباليا والنصيرات ومخيم البريج،وحي الشجاعية وبيت لاهيا، وحي النصر، بحسب ما أفادت «وفا».

 الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض
وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، في وقت سابق أن الاحتلال الإسرائيلي كثف خلال اليومين الماضيين هجماته باستخدام الفوسفور الأبيض، ما تسبب في حرائق وسُحب من الغازات السامة.

وأضاف البزم، عبر قناة «تلغرام» التابعة للوزارة، أنه «على مدى الـ 48 ساعة الماضية، كثف المحتلون استخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليًا، وسجلت الليلة الماضية أعلى مستويات من الفوسفور في مخيم الشاطئ، ما تسبب في تشكل سحب من المواد السامة».

وفي 26 أكتوبر الماضي، قصف جيش الاحنلال الإسرائيلي أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان بقذائف تسببت في اندلاع حرائق دون أن تكون هناك خسائر بشرية. وذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الخميس الماضي، بينما نشرت قناة «المنار» صورًا عبر حسابها على منصة «إكس»، تظهر اندلاع حرائق في المناطق التي تعرضت للقصف، مشيرة إلى أن «الجيش الإسرائيلي نفذ القصف بقذيفة فوسفورية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين
«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري الأفريقي

الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري ...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر

84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبو مازن يربط عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بـ«حل سياسي شامل»
أبو مازن يربط عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بـ«حل سياسي ...
شكري يبحث مع نظيره التركي وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية في غزة
شكري يبحث مع نظيره التركي وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية في ...
الصحة الفلسطينية: 9883 شهيدًا وأكثر من 26 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة
الصحة الفلسطينية: 9883 شهيدًا وأكثر من 26 ألف جريح جراء العدوان ...
تحقيق لـ«إلموندو» الإسبانية يكشف استخدام الاحتلال الإسرائيلي لمقاتلين مرتزقة
تحقيق لـ«إلموندو» الإسبانية يكشف استخدام الاحتلال الإسرائيلي ...
الاحتلال الإسرائيلي يقطع الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة للمرة الثالثة منذ بدء العدوان
الاحتلال الإسرائيلي يقطع الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة للمرة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار العربي
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة يهاجم مؤيدي مشروع القرار ......
المزيد
الاحتلال الإسرائيلي يشن «قصفا كثيفا» حول مستشفيات عدة في قطاع غزة (شاهد)
الاحتلال الإسرائيلي يشن «قصفا كثيفا» حول مستشفيات عدة في ......
استشهاد أربعة من أفراد عائلة صحفي في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان
استشهاد أربعة من أفراد عائلة صحفي في ضربة إسرائيلية بجنوب ......
قصف إسرائيلي عنيف على غزة بالتزامن مع قطع الاتصالات والإنترنت
قصف إسرائيلي عنيف على غزة بالتزامن مع قطع الاتصالات ......
الاحتلال الإسرائيلي يقطع الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة للمرة الثالثة منذ بدء العدوان
الاحتلال الإسرائيلي يقطع الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة ......
تحقيق لـ«إلموندو» الإسبانية يكشف استخدام الاحتلال الإسرائيلي لمقاتلين مرتزقة
تحقيق لـ«إلموندو» الإسبانية يكشف استخدام الاحتلال الإسرائيلي......
المزيد