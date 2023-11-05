مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد إن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية.

وطالب أبوزيد، عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، المجتمع الدولي بالتصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية، قائلاً إن «العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره، والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل».

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وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وفي رد على سؤال: «هل ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة؟»، أجاب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو: «هذا أحد الاحتمالات، كما أنني أتمنى عودة الأسرى، لكنّ هناك أثمانًا في الحرب، هذه طريقة لفحص ما يخيفهم وما الذي سيخلق الردع».

جاء تصريح إلياهو في مقابلة مع إذاعة «كول باراما» الإسرائيلية نقلتها وسائل إعلام عربية اليوم الأحد، وهو ما لقي استهجانًا واسعًا.