السيسي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ويشدد على رفض تهجير الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، والجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس المصري تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت خلاله عن تقديرها للدور المصري «في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع».

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

وأضاف الناطق أن السيسي أكد أن «الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلًا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشددًا على المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي للتحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي».

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كما أكد السيسي «رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة».