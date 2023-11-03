نصرالله للأميركيين: أساطيلكم لن تخيفنا

القاهرة - بوابة الوسط

حمل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا إن الحزب لا يخشى أساطيلها.

وفي أول كلمة له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، دعا نصرالله أمام عشرات الآلاف من مناصريه، الأميركيين الى «وقف العدوان على غزة»، مضيفاً «من يريد أن يمنع حربا إقليمية يجب أن يسارع إلى وقف العدوان على غزة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «أساطيلكم في البحر الابيض المتوسط لا تخيفنا ولن تخيفنا في يوم من الأيام (..) أساطيلكم التي تهددونا بها أعددنا لها عدتها أيضا».