400 من مزدوجي الجنسية يغادرون قطاع غزة إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

وصل أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين قادمين من قطاع غزة المحاصر، على ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، الخميس.

وأشار مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبومحسن إلى مغادرة حافلتين تحملان 100 مسافر من حملة الجوازات الأجنبية من أصل 400 شخص و60 جريحا من المقرر أن يغادروا القطاع، الخميس، لافتا كذلك إلى «بدء دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة»، وفق وكالة «فرانس برس».

شاهد.. خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» استعداد 20 سيارة إسعاف لدخول معبر رفح لنقل جرحى فلسطينيين.

خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر

وأمس الأربعاء، خرجت المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقالت «فرانس برس» إنه سُمح بدخول المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة المعبر قرابة الساعة 7:45 ت غ بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه «استثنائيا» للسماح بنقل نحو 90 جريحا فلسطينيا وخروج نحو 450 من «الأجانب ومزدوجي الجنسية».