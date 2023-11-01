شاهد.. خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية ووكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقالت «فرانس برس» إنه سُمح بدخول المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة المعبر قرابة الساعة 7:45 ت غ بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه «استثنائيا» للسماح بنقل نحو 90 جريحا فلسطينيا وخروج نحو 450 من «الأجانب ومزدوجي الجنسية».

وفي وقت سابق، بدأت سيارات الإسعاف المصرية في العبور من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة لنقل الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» بثا مباشرا من المعبر الحدودي بين مصر وفلسطين يظهر دخول تلك السيارات إضافة إلى شاحنات تحمل مساعدات إنسانية.