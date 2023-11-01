  • Alwasat News
Atwasat

هنية: حماس قدمت للوسطاء تصورا شاملا لوقف النار وتبادل الأسرى والمعابر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 06:28 مساء
هنية: حماس قدمت للوسطاء تصورا شاملا لوقف النار وتبادل الأسرى والمعابر
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية إسماعيل هنية. (الإنترنت)
alwasat radio

اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب «المجازر الوحشية» للتغطية على «هزيمتها المدوية» في الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر المنصرم.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة في خطاب متلفز «نؤكد للعدو الصهيوني ... أن محاولاتهم البائسة للتغطية على فشلهم بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل بكل خسة ونذالة لن ينقذكم من الهزيمة المدوية في طوفان الأقصى». وأكد هنية «لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم تتحقق حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة».

نتنياهو أحد أهم أسباب الحرب
وأضاف، خلال كملة له، أن كتائب القسام تخوض بكل جدارة واقتدار المعركة، وترسم خارطة الوطن بدمائهم الزكية. وأكد هنية أن هذه المعركة هي معركة مصيرية بين من يؤمن بالتسامح والسلام الإنساني والتعايش الحضاري وبين النازيين الجدد، الذين تدعمهم قوى استعمارية تدوس كل القيم من أجل مصالحها وعقليتها الدموية.

-  حماس تعلن إطلاق أسرى أجانب «خلال الأيام القادمة»
-  بينهم 3648 طفلا.. 8796 شهيدا جراء العدوان على غزة

وأوضح أن هذه الحرب أحد أهم أسبابها هو نتنياهو الذي يقود مجموعة يمينية عنصرية فاشية ولا يفكر إلاَّ في كيف ينقذ نفسه وأسرته من السجن والمحاسبة حتى ولو كان على حساب تدمير المنطقة برمتها.

وقال هنية: «نتنياهو لا مانع لديه من حرق الأخضر واليابس في الإقليم وخارجه لينقذ نفسه والمتطرفين من حوله لا سيما أننا أبلغنا الوسطاء بضرورة وضع حد لهذه المجازر والإبادة الجماعية فورًا». وأضاف: «قدمت الحركة تصورًا شاملا يبدأ بوقف العدوان الإجرامي، وفتح المعابر مرورا بصفقة تبادل الأسرى وانتهاءً بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير؛ ولكن نتنياهو يماطل ويخدع جمهوره بوعود زائفه لن نسمح له بتحقيقها».

فيديوهات صادمة للعدو الإسرائيلي.
وأكد أن كتائب القسام ستنشر فيديوهات صادمة للعدو الإسرائيلي. وحيا هنية «كل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم على وقفتهم التاريخية في دعم شعبنا الفلسطيني وغزة الصامدة. كما حيا جبهات المقاومة المساندة وخاصة في لبنان والعراق وسورية واليمن على موقفها المتقدم والمعلن؛ ونجدد التأكيد على مطالبة شعوبنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بالاستمرار في حراكهم المتواصل بالشوارع حول العالم، والتي أبهرت كل المراقبين وأظهرت مكانة فلسطين وقضيتها العادلة في قلوب الملايين».

غزة تواجه الإبادة
وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الناجون من القصف حتى الآن يعانون أوضاعا إنسانية كارثية. وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 8796 منذ بدء العدوان الإسرائيلي. ويؤكد مسؤولون في الأمم المتحدة وجود أكثر من 1.4 مليون من السكان المدنيين في غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني
ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام

ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام
«فنون من أجل السلام».. موقع جديد يحتفي بالفنون والثقافة في ليبيا

«فنون من أجل السلام».. موقع جديد يحتفي بالفنون والثقافة في ليبيا
كاريكاتير خيري - محرقة مستمرة في غزة

كاريكاتير خيري - محرقة مستمرة في غزة
دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)

دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)
شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر

شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت

طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت
دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحفيين منذ بدء العدوان على غزة

دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحفيين منذ بدء العدوان على غزة
سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية

سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية
السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء

السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء
شاهد.. خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر

شاهد.. خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر
25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة

25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034

السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034
شاهد في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات البرلمان؟

شاهد في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات البرلمان؟
عاشور شوايل لقناة «الوسط»: معلومات تفيد بانتهاء التحقيقات في قضية البعجة ورفيقيه

عاشور شوايل لقناة «الوسط»: معلومات تفيد بانتهاء التحقيقات في قضية البعجة ورفيقيه
شاهد في «هنا ليبيا»: أمراض تهدد حياة الحيوانات في الجبل الأخضر

شاهد في «هنا ليبيا»: أمراض تهدد حياة الحيوانات في الجبل الأخضر
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»
الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حماس تعلن مقتل 7 أسرى بينهم 3 أجانب في مجزرة جباليا
حماس تعلن مقتل 7 أسرى بينهم 3 أجانب في مجزرة جباليا
شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر
شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر
مجزرة ثانية في جباليا.. عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي على الفالوجا
مجزرة ثانية في جباليا.. عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي على الفالوجا
بينهم 3648 طفلا.. 8796 شهيدا جراء العدوان على غزة
بينهم 3648 طفلا.. 8796 شهيدا جراء العدوان على غزة
إيران وتركيا تدعوان إلى مؤتمر إقليمي لتجنب اتساع نطاق الحرب في غزة
إيران وتركيا تدعوان إلى مؤتمر إقليمي لتجنب اتساع نطاق الحرب في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
7 شهداء فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزل جنوب غزة
7 شهداء فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزل جنوب غزة...
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات ......
المزيد
الأمم المتحدة تندد بـ«فظاعة» جديدة بعد القصف على مخيم جباليا في قطاع غزة
الأمم المتحدة تندد بـ«فظاعة» جديدة بعد القصف على مخيم جباليا......
هنية: حماس قدمت للوسطاء تصورا شاملا لوقف النار وتبادل الأسرى والمعابر
هنية: حماس قدمت للوسطاء تصورا شاملا لوقف النار وتبادل الأسرى......
الأردن يقرر استدعاء سفيره لدى الاحتلال الإسرائيلي «فورا» احتجاجا على العدوان في غزة
الأردن يقرر استدعاء سفيره لدى الاحتلال الإسرائيلي «فورا» ......
إيران وتركيا تدعوان إلى مؤتمر إقليمي لتجنب اتساع نطاق الحرب في غزة
إيران وتركيا تدعوان إلى مؤتمر إقليمي لتجنب اتساع نطاق الحرب ......
بينهم 3648 طفلا.. 8796 شهيدا جراء العدوان على غزة
بينهم 3648 طفلا.. 8796 شهيدا جراء العدوان على غزة...
المزيد