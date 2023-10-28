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«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 09:34 صباحا
«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة
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أوقف مئات الأشخاص الجمعة في نيويورك خلال تظاهرة نظمتها حركة يهودية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على ما أفاد الشرطة والمنظمون.

وأعلنت شرطة نيويورك توقيف ما لا يقل عن 200 شخص، فيما أكد المنظمون أن التوقيفات شملت 300 شخص خلال تفريق التجمع داخل محطة غراند سنترال للقطارات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأظهرت صور التقطت في المكان طوابير طويلة من الشباب، وقد كبلت أيديهم وهم يرتدون قمصانا قطنية كتب عليها «ليس باسمنا» و«وقف إطلاق نار الآن».

- بالصور.. آلاف اليهود يتظاهرون في نيويورك تضامنا مع غزة ويطالبون بوقف إطلاق النار

ونظمت الاعتصام الكبير مجموعة «جوييش فويس فور بيس-نيويورك سيتي»، التي قالت إن آلافا عدة سدوا القاعة الرئيسية للمحطة. وأكدت أنها «أكبر عملية عصيان مدني تشهدها مدينة نيويورك في غضون عشرين عاما».

وأظهرت مشاهد المحطة وقد عجت بالمحتجين الذين رفعوا لافتات كتب عليها «الحرية للفلسطينيين» و«احزنوا على القتلى وناضلوا من أجل الأحياء».

وقد أطلق حاخامات التجمع بإضاءة شموع عطلة السبت وبتلاوة صلاة الموتى اليهودية.

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا»
وقالت الحاخامة ماي يي في بيان نشره المنظمون «السبت هو يوم راحة عادة، لكننا لا يسعنا أن نرتاح فيما إبادة جماعية ترتكب باسمنا»، مضيفة «حياة الفلسطينيين والإسرائيليين وثيقة الارتباط ولا يمكن للأمن أن يكون إلا من إقامة العدالة والمساواة والحرية للجميع».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن 7326 «شهيدا» سقطوا نتيجة العدوان المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الحالي، معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل.

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