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شيخ الأزهر: الاحتلال الإسرائيلي يمارس إرهابا أعمى في غزة.. والتاريخ لن يرحم من خذلوا الأبرياء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 09:35 مساء
شيخ الأزهر: الاحتلال الإسرائيلي يمارس إرهابا أعمى في غزة.. والتاريخ لن يرحم من خذلوا الأبرياء
شيخ الأزهر أحمد الطيب. (أرشيفية: الإنترنت)
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دان شيخ الأزهر أحمد الطيب القصف المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفًا ممارسات الاحتلال بـ«الإرهاب الأعمى»، مضيفًا أن التاريخ «لن يرحم كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء».

وكتب شيخ الأزهر على حسابه بمنصة «إكس» مساء الجمعة: «إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية».

دعوة إلى الأحرار في  العالم لإيجاد حل فوري لإنقاذ الشعب الفلسطيني 
ودعا الطيب العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفها فورًا، مضيفًا: «لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني، وواجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها».

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قبل ذلك، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري توسيع العمليات البرية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، في وقت تشن فيه آلة الاحتلال قصفا عنيفا على القطاع المحاصر.

وقال هاغاري إن توسيع العمليات البرية يأتي إثر سلسلة ضربات شنها الجيش في الأيام الأخيرة؛ بينما قطع الاحتلال الاتصالات عن المستشفيات والمنازل، للتعتيم على الاجتياح البري لغزة.

حماس تطالب بتحرك فوري لوقف القصف
ومن جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» العالم إلى «التحرك الفوري» لوقف القصف الإسرائيلي الذي اشتد مساء الجمعة على قطاع غزة المحاصر.

وطالبت الحركة في بيان «الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر» بحق الشعب الفلسطيني.

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