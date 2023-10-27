اجتماع الأمم المتحدة: مصر وقطر يطلبان وقف النار في غزة.. ودفاع أميركي مستميت عن الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

يصوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة على مشروع قرار بشأن الحرب في غزة، وذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة بمقرها في نيويورك.

وتعقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة بعنوان: «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة».

ويلقي نحو 100 مندوب كلماتهم أمام الجمعية العامة اليوم في دورتها الاستثنائية الطارئة.

وفي مستهل الجلسة، طلب الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، تعليق المداولة في الثالثة بعد الظهر - بتوقيت نيويورك - ليتم التصويت على مشروع القرار بدلا من الانتظار حتى انتهاء آخر المتحدثين من إلقاء كلمته.

أصوات ثلثي أعضاء الجمعية شرط اعتماد مشروع أي قرار

ووافقت الجمعية العامة على الطلب. ثم أعلن رئيسها الاتفاق أيضا على أن الأغلبية المطلوبة لاعتماد مشروع القرار هي ثلثا عدد أعضاء الجمعية العامة الحاضرين ممن سيدلون بأصواتهم اليوم.

أعربت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أسف بلادها العميق لـ«فشل مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية» وكذلك الفشل في تبني أي مخرج لإقرار وقف فوري لإطلاق النار أو اعتماد قرار ملزم إزاء الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.

وأكدت أهمية أن تقوم الجمعية العامة اليوم بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدوليين. وجددت السفيرة القطرية دعوة بلادها إلى جميع الأطراف لخفض التصعيد وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى وخاصة المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال الإغاثة.

وجددت إدانة بلادها لأشكال استهداف المدنيين كافة وخاصة النساء والأطفال ورفضها القاطع للحصار الشامل المفروض من قبل الاحتلال على غزة.

كما جددت سفيرة قطر رفض بلادها لسياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة.

وقالت إن محتوى مشروع القرار العربي يمثل الحد الأدنى من الالتزامات التي يجب على الدول الأعضاء القيام بها في مثل هذه الظروف للتصدي للتداعيات الخطيرة للوضع في قطاع غزة.

مصر ترفض الصمت: للفلسطينيين بغزة الحق في الحياة

في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبدالخالق إن عدم وقف هذه الحرب قبل فوات الأوان من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة تتأثر بها مصالح الدول التي تتلكأ في المطالبة بوقفها، مطالبا بالتصويت لصالح مشروع القرار من أجل وقف تلك الحرب وإنقاذ السلام.

وأكد أنه من البديهي عند تفجر التصعيد والنزاع أن تعمل المنظومة الأممية على وقف إطلاق النار، مضيفا أن ذلك ليس انحيازا لطرف أو دعما للإرهاب، بل هو لحقن الدماء البريئة، والحيلولة دون مزيد من التصعيد والتأكيد على قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في صيانة أبسط حق في حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة.

وشدد عبد الخالق على أن «الصمت لم يعد خيارا»، داعيا الجمعية العامة إلى إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها وهي ضرورة وصول الاحتياجات الضرورية من ماء وغذاء ودواء إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، إذ إن الحرمان من المساعدات الإنسانية تحت هذه الظروف ما هو إلا حكم بالموت على أهل غزة.

كما أعرب عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار، مضيفا أن تلك المحاولات يتعين مجابهتها بكل الحزم.

وطالب مندوب مصر الدائم كذلك بتفعيل الحماية الدولية التي ألحت القيادة الفلسطينية في طلبها مرارا كحق لشعبها القابع تحت الاحتلال منذ عقود.

وأوضح أن بلاده ستستمر في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتوسط لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والأسرى، والعمل على تهيئة المجال لاستئناف وإعادة إحياء عملية السلام «التي تعد السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

دفاع أميركي مستميت عن الاحتلال

وقالت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن «الموت والدمار واليأس الذي يحدث أمام أعيننا يكفي لجعل المرء يفقد الثقة في الإنسانية».

وقالت إن «أهداف حماس أحادية التفكير ومثيرة للاشمئزاز لأنها مصممة على تدمير إسرائيل وقتل اليهود»، مضيفة أن «استخدام الحركة للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية هو عمل حقير وجبان».

وأضافت السفيرة الأميركية إن بلادها تحزن على فقدان كل روح بريئة في هذه الأزمة، مؤكدة على ضرورة «ألا نصبح مخدرين لآلام ومعاناة أشخاص مثل وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني الذي قتلت زوجته وابنه وابنته وحفيده في غزة هذا الأسبوع».

وشددت على أنه «يجب على إسرائيل الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع قواعد الحرب».

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالشراكة مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية «يشاركان في دبلوماسية مباشرة للمساعدة في حماية حياة جميع المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وقالت غرينفيلد إن «القرار المقدم للجمعية العامة فشل في الاعتراف بكلمتين رئيسيتين، وهما حماس والرهائن»، مضيفة: «من المشين أن هذا القرار فشل في تسمية مرتكبي الهجمات الإرهابية في 7 أكتوبر: حماس، حماس. هذا أمر مشين».

وقالت السفيرة الأميركية إن بلادها شاركت في رعاية التعديل الذي تقدمت به كندا والذي وصفته بأنه «مباشر وغير قابل للاعتراض»، ويدين حماس ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، داعية الدول الأعضاء إلى دعم هذا التعديل.

وتابعت المسؤولة الأميركية دفاعها عن الاحتلال، وقالت: «القرارات أحادية الجانب المطروحة في مجلس الأمن والجمعية العامة لن تساعد في تعزيز السلام، ولا يمكن العودة إلى الوضع على ما كان عليه قبل هذه الأزمة، بحيث ترهب حماس إسرائيل وتستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وحيث يمكن للمستوطنين المتطرفين مهاجمة وإرهاب الفلسطينيين في الضفة الغربية».