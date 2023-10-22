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المرصد السوري: مقتل ستة أطفال في قصف على شمال حماة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 08:39 مساء
المرصد السوري: مقتل ستة أطفال في قصف على شمال حماة
عمود من الدخان يتصاعد فوق تلال قريبة من مدينة جسر الشغور في شمال غرب محافظة إدلب. (أ ف ب)
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قتل ستة أطفال الأحد في قصف للجيش السوري طاول منزلهم في شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن المرصد «استشهاد 6 أطفال 4 منهم من عائلة واحدة» في قصف نفذته «قوات النظام البرية» على قرية القرقور بسهل الغاب في شمال غرب حماة. وتقع القرية ضمن الجيب الأخير للمعارضة المسلحة التي تسيطر على قسم كبير من محافظة إدلب، فضلا عن مناطق متاخمة في محافظات حلب وحماة واللاذقية، وفق «فرانس برس».

الهجوم على مواقع للجيش السوري 
وتعد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) الفصيل الرئيسي النشط في هذه المناطق، حيث تتواجد أيضًا فصائل أخرى أقل نفوذًا وتدعمها تركيا بدرجات متفاوتة. وهاجمت الهيئة والفصائل المتحالفة معها مواقع للجيش السوري في وقت لاحق الأحد ردًا على القصف، وفق المرصد الذي يتخذ مقرًا في بريطانيا وله شبكة واسعة من المصادر في سورية.

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بدأت الحرب في سورية العام 2011 بعد قمع تظاهرات مناهضة للحكومة، وقد خلفت نحو نصف مليون قتيل، وشردت ملايين الأشخاص، ودمرت البنية التحتية وقسّمت البلاد إلى مناطق نفوذ. وبدعم عسكري من موسكو وطهران، استعاد النظام السوري معظم الأراضي التي خسرها في بداية النزاع.

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