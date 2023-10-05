100 قتيل حصيلة الهجوم على الكلية العسكرية في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على الكلية العسكرية في حمص، إلى أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من 125 آخرين.

وأفاد المرصد عن ارتفاع عدد القتلى جراء هجوم طائرة دون طيار استهدف الكلية العسكرية في وسط سورية، أثناء حفل تخريج ضباط في مدينة حمص، بأن أكثر من نصف القتلى من الضباط الخريجين، إضافة الى 14 مدنيًا على الأقل.

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وكانت حصيلة سابقة للمرصد أفادت عن مقتل أكثر من ستين شخصًا بينهم تسعة مدنيين، في هجوم نسبه الجيش السوري إلى تنظيمات إرهابية.