ارتفاع حصيلة قتلى هجوم الكلية الحربية في حمص إلى 60 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على الكلية الحربية في حمص إلى 60 شخصًا، الخميس، جراء هجوم بمسيرات بعد اختتام حفل تخريج ضباط، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الذي نسبه الجيش السوري إلى تنظيمات إرهابية أدى إلى سقوط أكثر من 60 قتيلاً بينهم عسكريون وتسعة مدنيين على الأقل.

- سبعة قتلى في هجوم بمسيّرات على الكلية الحربية السورية

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن اليوم مقتل سبعة ضباط من قوات النظام السوري وإصابة 20 بجروح إثر هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الكلية الحربية في حمص.