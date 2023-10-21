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خمس وكالات للأمم المتحدة تحذِّر: الوضع في غزة «كارثي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 09:26 مساء
خمس وكالات للأمم المتحدة تحذِّر: الوضع في غزة «كارثي»
آثار الدمار في قطاع غزة جراء قصف العدوان الإسرائيلي. (الإنترنت)
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حذرت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة السبت من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات «كارثيًا»، مؤكدة أن المستشفيات «تضيق» بالجرحى وأن الأطفال «يموتون بوتيرة مقلقة».

وقالت الوكالات الخمس وبينها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف في بيان إن «الوضع الإنساني في غزة كان بائسًا قبل العمليات العسكرية الأخيرة. إنه اليوم كارثي»، بحسب «فرانس برس».

دخلت أولى المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة حيث تتزايد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء بعد أسبوعين من القصف المكثف والحصار المحكم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ورأى مراسلون 20 شاحنة تحمل شعار الهلال الأحمر المصري تعبر معبر رفح قبل أن تدخل غزة حاملة أطنانًا من المساعدات. 

إغلاق المعبر مجددًا بعد دخول الشاحنات
ومعبر رفح بشمال سيناء هو المنفذ الوحيد للقطاع إلى الخارج الذي لا يشرف عليه الاحتلال الإسرائيلي، وتمّ إغلاق المعبر مجددًا بعد دخول الشاحنات التي انتظرت أيامًا في الجانب المصري. وشدد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان على أن هذه القافلة «يجب ألا تكون الأخيرة»، وقال «أثق بأن عملية إيصال (المساعدات) هذه ستكون بداية جهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية من غذاء وماء ودواء ووقود إلى سكان غزة، بطريقة آمنة، غير مشروطة ودون عوائق».

واستشهد 4385 شخصًا في قطاع غزة منهم 1756 طفلًا و967 سيدة، إضافة إلى 13561 جريحًا، ومن بين القتلى 51 كادرًا صحيًا إضافة إلى إصابة 87 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية صدرت السبت. وقالت الوزارة «إن سبعة مستشفيات و25 مركزًا صحيًا خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود».

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-  بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة

وبعد 15 يومًا من الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، لا يزال السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة محرومين من الماء والغذاء والكهرباء والدواء والوقود. وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن قافلة المساعدات الأولى تتضمن ثلاث شاحنات تحمل 60 طنًا مكعبًا من المواد الغذائية الطارئة تشمل معلبات التونا والمكرونة، إضافة الى دقيق القمح.

مئات الشاحنات تنتظر عند الجانب المصري 
كذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أرسلت معونات تشمل أدوية معالجة الصدمات وأخرى للأمراض المزمنة. ولا تزال مئات الشاحنات تنتظر عند الجانب المصري من المعبر أو في مدينة العريش حيث خصصت القاهرة مطارها لاستقبال شحنات الإغاثة الدولية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي تفقد العمليات عند المعبر الجمعة، قال إن قوافل المساعدات «ليست مجرد شاحنات بل هي طوق نجاة وتمثل الفرق بين الحياة والموت لكثير من الأشخاص في غزة».

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بدخول المساعدات، معتبرة ذلك «خطوة أولى مهمة من شأنها التخفيف من معاناة الأبرياء». وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن وصول المساعدات «خطوة مهمة» للسكان الذين «يحتاجون الماء والدواء والغذاء. ونحن لا نتخلى عنهم». وسمح الاحتلال الإسرائيلي بطلب من الولايات المتحدة بدخول المساعدات عبر رفح، شرط أن تصل «إلى المدنيين فقط».

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