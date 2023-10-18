الرئاسة المصرية: السيسي وبايدن اتفقا على إدخال المساعدات إلى غزة بشكل مستدام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي جو بايدن اتفقا على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بايدن مع السيسي، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، بحسب بيان نشره الناطق باسم الرئاسة المصرية على «فيسبوك».

وأضاف الناطق أن الاتفاق تضمن تنسيق الجهات المعنية في الدولتين مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، لتأمين وصول المساعدات.

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ونقل البيان عن بايدن تعبيره عن «الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وفي وقت سابق اليوم، قال بايدن للصحفيين، في طريق عودته من زيارة تل أبيب، إن السيسي وافق على فتح معبر رفح، للسماح لنحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية بدخول غزة، مؤكدا أن المساعدات ستصل القطاع قبل يوم الجمعة.