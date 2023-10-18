بايدن يعلن الاتفاق على فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة مساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح، للسماح لنحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية بدخول غزة، مؤكدا أن المساعدات ستصل غزة قبل يوم الجمعة.

وقال بايدن للصحفيين في طريق عودته من زيارة تل أبيب: «السيسي يستحق بعض التقدير الحقيقي، لأنه كان متعاونا»، بحسب وكالة «رويترز».

وتابع: «حريصون على عدم سيطرة حماس على المساعدات، لأننا لن نساعد حماس»، مشددا على أن «السيسي له فضل كبير وكثير ممن تحدثت معهم من المسؤولين، ولست مصدوما من إلغاء قمة الأردن».

ونفي الرئيس الأميركي إعلان مشاركة الولايات المتحدة في المعارك حال دخول حزب الله اللبناني الحرب.