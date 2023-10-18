مصر تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني والعدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام على الضحايا الأبرياء لمجزرة المستشفى المعمداني التي خلفت أكثر من 500 شهيد ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة بـ«المرعبة».

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر «إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق».

واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال كلمته بقمة منظمة التعاون الإسلامي في جدة، الأربعاء، أن وصف ما حدث في المستشفى المعمداني في غزة بـ«المذبحة يقلل من وطأته»، منددًا بـ«كارثة إنسانية ومؤشرات إبادة جماعية غير مسبوقة» في قطاع غزة المحاصر.

السيسي يحذر: استمرار العمليات العسكرية في غزة ينذر بتوسيع رقعة الصراع

وحذر السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتس، من تداعيات أمنية وإنسانية لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة «يمكن أن تخرج عن السيطرة».

وقال إن هذه التداعيات «تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع فى حالة عدم تضافر جهود الأطراف الدولية والإقليمية كافة للوقف الفورى للتصعيد الحالى»، وشدد على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة، وفق ما نقل عنه الناطق باسم الرئاسة المصرية.

وأكد السيسي «رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة»، وشدد على أن «مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني».