الصحة العالمية: طائرة محملة بإمدادات طبية تصل إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط



تعليق الصورة: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، في الثالث من يوليو 2023، في صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء. (رويترز)



قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن طائرة محملة بإمدادات طبية من أجل دعم الاحتياجات الصحية الملحة في غزة هبطت في العريش بمصر، بالقرب من معبر رفح الحدودي.

وأضاف: «مستعدون لإيصال الإمدادات فور السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر المعبر»، حسب وكالة «رويترز».

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وقد دعت مصر، الخميس الماضى، الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي، مؤكدة أن معبر رفح الحدودي مع القطاع مفتوح للعمل، ولم يغلق في أي مرحلة منذ بدء «الأزمة الراهنة».

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن السلطات حددت مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة. وحضت «أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم على المبادرة بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني مخاطر جمة في الوقت الراهن».