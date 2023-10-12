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مصر تحض الدول والمنظمات على تقديم المساعدات لغزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 12:48 مساء
مصر تحض الدول والمنظمات على تقديم المساعدات لغزة
وزير الخارجية المصري، سامح شكري. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت مصر، اليوم الخميس، الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي، مؤكدة أن معبر رفح الحدودي مع القطاع مفتوح للعمل ولم يغلق في أي مرحلة منذ بدء «الأزمة الراهنة».

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن السلطات حددت مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة، وحضت «أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، على المبادرة بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن».

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