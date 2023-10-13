«الجزيرة»: مقتل صحفي وإصابة مراسلة ومصور نتيجة قصف إسرائيلي جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت قناة «الجزيرة» إن قصفًا إسرائيليًا استهدف اليوم الجمعة مجموعة من الصحفيين بينهم طاقم القناة في بلدة «علما الشعب» بجنوب لبنان.

وأضافت «الجزيرة» أن صحفيًا قتل في الحادث، بينما أصيب 3 أشخاص بينهم المراسلة كارمن جوخدار، والمصور إيلي براخيا العاملان في القناة، حسبما ذكرت في منصة «إكس».

بدورها، ذكرت وكالة «فرانس برس» أن عددًا من الصحفيين أصيبوا في قصف إسرائيلي في البلدة الحدودية.

وأوضحت الوكالة أن مجموعة من الصحفيين من مؤسسات إعلامية عدة كانت في محيط البلدية لتغطية القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة الحدودية قبل أن يطالهم القصف.