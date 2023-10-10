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السيسي وأمير قطر يبحثان جهود خفض التصعيد في فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 11:59 مساء
السيسي وأمير قطر يبحثان جهود خفض التصعيد في فلسطين
صورة مركبة: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد (أرشيفية: الإنترنت)
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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اتصالاً هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وأفادت الرئاسة المصرية بأن الطرفين استعرضا الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، حقنًا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

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وأضاف البيان أن اللقاء شهد تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادًا إلى حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي وقت سابق اليوم، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لمناقشة التطورات الخاصة بالتصعيد «الإسرائيلي - الفلسطيني» الجاري، والقصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة على مدار الأيام الماضية.

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