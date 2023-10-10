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وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 06:21 مساء
وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان القصف الإسرائيلي لقطاع غزة
صورة مركبة: وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان (أرشيفية: الإنترنت)
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تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لمناقشة التطورات الخاصة بالتصعيد «الإسرائيلي - الفلسطيني» الجاري، والقصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة على مدار الأيام الماضية.

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد أن اللقاء تناول القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وتعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر، فضلًا عما تحمله من تهديدات على أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب شكري عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحِدتها، لا سيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محيطًا نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة.

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جهود مصرية لإيصال مساعدات إلى غزة رغم القصف الإسرائيلي
وتحدث وزير الخارجية المصري عن الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه، محذرًا من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.

ونقل البيان المصري عن وزير خارجية إيران إعرابه عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، خاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

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