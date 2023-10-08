الإضراب يعم الضفة الغربية.. والاحتلال يغلق مداخل بيت لحم والحرم الإبراهيمي

القاهرة - بوابة الوسط

عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والذي أسفر حتى اللحظة عن «استشهاد» أكثر من 230 مواطنا، وإصابة أكثر من 1700 بجروح، بينهم 20 في حالة الخطر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وشلّ الإضراب، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات «إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي للاحتلال، دفاعا عن شعبنا، وحقنا المقدس في الحرية، والدولة، والاستقلال»، وفق ما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

في سياق مواز، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، كافة مداخل محافظة بيت لحم، كما أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر «النشاش» بالبوابة الحديدية، وعقبة حسنة المؤدي للريف الغربي بالمكعبات الاسمنتية.

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أضافت المصادر نفسها، أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة طاليتا قومي في بيت جالا بحاجز عسكري، ومدخل بلدة بيت فجار الرئيس، ومراح رباح وتقوع بالبوابة الحديدية، بالإضافة إلى إغلاق مداخل زعترة وجناته بالسواتر الترابية، والولجة بالمكعبات الاسمنتية.

وأشارت إلى أنه جرى إغلاق مدخل بيت جالا الغربي بالبوابة الحديدية، وأيضا منطقة مقبرة حلوة شرق بيت ساحور، والإسكانات في بيت جالا، والمدخل الرئيس لقرية الرشايدة شرق بيت لحم.

كما أفادت «وفا»، بأن سلطات الاحتلال أخطرت بإغلاق الحرم اعتبارا من اليوم، وحتى إشعار آخر، وعلقت إخطارا مكتوبا بهذا الخصوص على بوابات الحرم.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية للحرم الابراهيمي.

وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على كافة المداخل المؤدية إلى الحرم، وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.

مواجهات مع الاحتلال عند مدخل البيرة وأمام معتقل «عوفر»

كذلك اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل البيرة الشمالي وأمام معتقل «عوفر» العسكري.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب عشرات الشبان المشاركين في مسيرة دعم وإسناد لقطاع غزة، عند المدخل الشمالي للبيرة، ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات.

في السياق، قالت مصادر أمنية، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال أمام معتقل عوفر العسكري في بيتونيا، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات.