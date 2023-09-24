مصر: إثيوبيا تراجعت عن توافقات سابقة بشأن سد النهضة خلال جولة المفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عُقِد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي السبت والأحد، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكر الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، وأكد أن هذه الجولة شهدت «توجهًا إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالًا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب».

قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

وأضاف الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري أن «الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونًا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة».

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كما أكد أنه «بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف».

الوفد المصري خلال المشاركة في جولة التفاوض بأديس أبابا. (الإنترنت)