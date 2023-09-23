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الرئيس التونسي يقيل رئيس شركة الكهرباء بعد انقطاعات غير مسبوقة للتيار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 08:40 صباحا
الرئيس التونسي يقيل رئيس شركة الكهرباء بعد انقطاعات غير مسبوقة للتيار
الرئيس التونسي قيس سعيّد في واشنطن بتاريخ 14 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، إنهاء مهام المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، وتعيين فيصل طريفة خلفاً له.

جاء ذلك، على خلفية انقطاع الكهرباء لنحو ساعتين في كافة أنحاء تونس، الأربعاء الماضي، فيما لم يُعرف «سبب واضح» لهذا الانقطاع النادر على مستوى البلاد.

انقطاع غير مسبوق للتيار
والأربعاء قال سكان وشركة الكهرباء الحكومية إن إمدادات الكهرباء انقطعت في أنحاء تونس لساعتين. 

وقالت وزارة الداخلية إن الوزير كمال الفقي توجه إلى محطة الكهرباء بمدينة رادس للتحقيق في أسباب انقطاع التيار، وفق بيان نقلته وكالة «رويترز».

وأشار البيان إلى «انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق الجمهورية فجر يوم 20 سبتمبر 2023 على الساعة 02 صباحا».

- انقطاع نادر للكهرباء على مستوى تونس

وأكدت الداخلية التونسية أن «الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية لمواطنين والممتلكات العمومية والخاصة حيث توجه وزير الداخلية كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب».

وتجري وزارة الداخلية التونسية، تحقيقات في أسباب انقطاع التيار الكهربائي غير المسبوق.

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