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انقطاع نادر للكهرباء على مستوى تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 10:24 صباحا
انقطاع نادر للكهرباء على مستوى تونس
تونس غرقت في الظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي فجر الأربعاء، 20 سبتمبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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قال سكان وشركة الكهرباء الحكومية إن إمدادات الكهرباء انقطعت في أنحاء تونس لساعتين اليوم الأربعاء. 

وقالت وزارة الداخلية إن الوزير كمال الفقي توجه إلى محطة الكهرباء بمدينة رادس للتحقيق في أسباب انقطاع التيار، وفق بيان نقلته وكالة «رويترز». وأشار البيان إلى «انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق الجمهورية فجر يوم 20 سبتمبر 2023 على الساعة 02 صباحا».

الداخلية التونسية: الوضع الأمني مستقر
وأكدت الداخلية التونسية أن «الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية لمواطنين والممتلكات العمومية والخاصة حيث توجه وزير الداخلية كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب».

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وهرعت الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم ولايات البلاد. بدوره، أكّد مدير التعاون و الاتصال بالستاغ منير الغابري في تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس، مؤكدا أن الفرق الفنية للستاغ بصدد العمل لاسترجاع التيار الكهربائي.

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