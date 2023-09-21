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محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 12:10 صباحا
محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة بُثت الأربعاء، أن السعودية تحقق تقدمًا باتجاه التطبيع مع «إسرائيل».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ولي العهد السعودي قوله لقناة فوكس نيوز: «نقترب كل يوم أكثر» من تطبيع العلاقات مع «إسرائيل».

وأضاف بحسب مقتطفات من المقابلة بثّت في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك «بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمّة للغاية. علينا حلّها».

وشدّد ولي العهد السعودي على أنّ «المفاوضات تجري بشكل جيّد حتى الآنر. ونفى الأمير محمّد بن سلمان صحّة تقارير صحافية تحدّثت عن تعليق المحادثات مع إسرائيل.

وقال  «نأمل أن تؤدّي إلى نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دوراً في الشرق الأوسط».

وفي 11 سبتمبر الجاري، شارك وفد إسرائيلي في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عُقد في الرياض، وفق ما أفاد مسؤول إسرائيلي لوكالة «فرانس برس» آنذاك، وكانت أول زيارة معلنة للمملكة التي لا تربطها بالدولة العبرية علاقات دبلوماسية.

وأفادت تقارير خلال الأشهر الأخيرة بوجود مباحثات تجريها الولايات المتحدة بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.

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