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أمير قطر يؤكد للبرهان حرص الدوحة على إنهاء القتال الدائر في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 05:16 مساء
أمير قطر يؤكد للبرهان حرص الدوحة على إنهاء القتال الدائر في السودان
لقا أمير قطر والبرهان في الدوحة، الخميس 7 سبتمبر 2023. (قنا)
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أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، خلال لقائه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، حرص الدوحة على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان، وفق تغريدة نشرها الأمير تميم عبر حسابه على منصة «إكس».

وقال الأمير تميم في تدوينته التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية «قنا»: «سعيد باستقبال أخي عبدالفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة، وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة، وقد جددت خلالها حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظًا على وحدته وأمنه واستقراره».

لقاء البرهان وأمير قطر
وعاد البرهان إلى السودان «بعد زيارة رسمية لدولة قطر استغرقت يومًا واحدًا» بدأها صباح اليوم الخميس، أجرى خلالها «مباحثات مشتركة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، تعلقت بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بجانب تطورات الأوضاع في السودان في ظل الظروف التي يعيشها بسبب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة» وفق ما نشره مجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته على «فيسبوك».

- البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث زيارة خارجية منذ بدء الحرب في السودان

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق في تصريح صحفي إن زيارة البرهان إلى الدوحة «تناولت مسار العلاقات السودانية القطرية وسبل دعمها وتطويرها»، مبينًا أن «القيادة القطرية أكدت استعدادها للوقوف بجانب السودان، ومساعدة الأجهزة المختصة فيما يتعلق بالعمل الإنساني والاستثماري، وذلك من أجل استدامة الاستقرار في السودان. فضلًا عن تكثيف الجهود لفترة ما بعد الحرب، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار والبناء».

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن جلسة المباحثات الرسمية التي جمعت الأمير تميم مع البرهان، جرى خلالها بحث مختلف التطورات في السودان؛ حيث أطلع البرهان أمير قطر على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان. فيما أكد الأخير على موقف الدوحة الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات،

قطر تتطلع إلى مفاوضات واسعة لوقف الحرب في السودان
كما أعرب أمير قطر عن تطلع الدوحة «إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولًا إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار»، مثمنًا في هذا الصدد الجهود الإقليمية والدولية والمساعي الحميدة الهادفة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان» وفق «قنا».

ورافق البرهان إلى الدوحة إلى جانب وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

لقا أمير قطر والبرهان في الدوحة، الخميس 7 سبتمبر 2023. (قنا)
لقا أمير قطر والبرهان في الدوحة، الخميس 7 سبتمبر 2023. (قنا)
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