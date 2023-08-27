مقتل 10 جنود من القوات الحكومية اليمنية في هجوم شنه الحوثيون

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل عشرة جنود في القوات اليمنية اليوم الأحد بهجوم للحوثيين في وسط البلد الغارق في نزاع مسلح، رغم تراجع أعمال العنف.

وأكد مسؤول عسكري في قوات الحكومة اليمنية لوكالة «فرانس برس» مقتل 10 عسكريين جنوبيين وجرح 12 آخرين «في هجوم مباغت للحوثيين اليوم (الأحد) على جبهة الحدا الحدودية بين محافظتي البيضاء ولحج».

التفاف حوثي على موقع تابع للقوات الجنوبية؟

وأضاف أن الحوثيين «قاموا بعملية التفاف على أحد المواقع التابعة للقوات الجنوبية الانفصالية المحسوبة على الحكومة، وأغلب من كانوا في أحد المواقع الجنوبية سقطوا بين قتيل وجريح».

وأكد مسؤولون عسكريون آخرون الهجوم وحصيلة القتلى والجرحى، مشيرين إلى أن طائرة مسيرة حوثية سقطت اثناء المواجهة.

وأشارت المصادر العسكرية الحكومية إلى مقتل أربعة حوثيين وجرح آخرين خلال المواجهات.

التقارب السعودي الإيراني هل ينهي الأزمة اليمنية؟

أدت الحرب في اليمن بين الحكومة والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، منذ العام 2014، إلى مقتل مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر واعتماد معظم السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وتقود السعودية منذ العام 2015 تحالفا عسكريا يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في حين تدعم إيران المتمردين الحوثيين.

وأحيا الإعلان عن اتفاق تقارب بين السعودية وإيران، التفاؤل الذي بدأ العام الماضي بالتوصل إلى الهدنة أدت إلى تراجع العنف بشكل كبير رغم عدم تجديدها.