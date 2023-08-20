موسكو: مقاتلتان للتحالف الدولي اقتربتا «بشكل خطير» من طائرتين روسيتين فوق سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة في سورية، فاديم كوليت، إن مقاتلتين تابعتين للتحالف الدولي اقتربتا «بشكل خطير» من مقاتلتين روسيتين بالقرب من قاعدة التنف في سورية.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن كوليت قوله إن الطيارين الروس أظهروا «احترافية عالية» واتخذوا الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام.

واتهم المسؤول الروسي التحالف الدولي بـ«خلق ظروف تدفع إلى وقوع حوادث جوية خطيرة». ولم يصدر التحالف الدولي بيانًا للتعليق على الحادث.

تسجيل سبع حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التضارب

وأشار كوليت، إلى أنه جرى تسجيل سبع حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التضارب في ساعات النهار، تتعلق برحلات طيران لطائرات مسيّرة لم يجر تنسيقها مع الجانب الروسي.

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وأضاف: «في منطقة التنف، جرى تسجيل 14 انتهاكا يوميا من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز إف-35، ومقاتلتين من «طراز إف-16»، ومقاتلتين من طراز تايفون، واثنتين من طائرات التحالف المسيّرة متعددة الأغراض من طراز».

كما أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سورية، أنه خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، قصفت مجموعة «الحزب الإسلامي التركستاني» الإرهابية مواقع لقوات الحكومة السورية في محافظة حلب.