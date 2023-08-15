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منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 08:44 مساء
منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع
نازحون من المعارك العنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن ما يقدر بأكثر من مليون شخص فروا من السودان إلى دول مجاورة، منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.

ووفقًا لأحداث الإحصاءات الأسبوعية التي نشرتها المنظمة، تسبب الصراع في عبور مليون و17449 شخصًا الحدود من السودان إلى الدول المجاورة، بينما تشير التقديرات إلى نزوح ثلاثة ملايين و433025 داخل البلاد، بحسب وكالة «رويترز».

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وفي إحصائية لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة بشأن الوضع الإنساني في السودان، أُجبر الأفراد على مغادرة جميع ولايات السودان التي يبلغ عددها 18 ولاية، بينما تتركز النسبة الأعلى من النازحين داخليًا في ولايات نهر النيل (15%) والشمالية (11%) وشمال دارفور (9%) والنيل الأبيض (9%). وأفادت الفرق الميدانية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بأن 71% من إجمالي النازحين فروا من ولاية الخرطوم.

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