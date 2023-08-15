انفجار في مستودع ذخيرة شمال شرق دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

دوت انفجارات في مستودع صواريخ وذخيرة شمال شرق دمشق فجر الثلاثاء، وأسفرت عن وقوع خسائر بشرية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد يومين من انفجار مماثل وقع في مستودعات ذخيرة تابعة لمجموعات موالية لإيران قرب العاصمة.

وبحسب المرصد، وقع «التفجير ضمن المستودع من الداخل، وعليه دوت انفجارات عنيفة في منطقة الرحيبة» في ريف دمشق، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأورد أن الانفجار حصل ضمن مستودع صواريخ وذخيرة في «مناطق هيمنة حزب الله اللبناني» في منطقة القلمون التي تمتد على سلسلة جبال حدودية وعرة محاذية للبنان، مشيراً إلى وقوع خسائر بشرية.

ولم تورد وسائل الإعلام الرسمية، من جهتها أي أنباء أو تفاصيل حول الانفجار.

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وكانت انفجارات مماثلة دوت فجر الأحد في غرب دمشق وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وحصلت ضمن مستودعات صواريخ تابعة لمجموعات موالية لإيران ما أسفر عن أضرار مادية، بحسب المرصد.

«لا معلومات حول طبيعة الحادثة»

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن حينذاك لوكالة «فرانس برس»، «لا يوجد معلومات حتى الآن حول طبيعة الحادثة، سواء كان السبب قصف من الجو أو عملية من الأرض».

وفي 7 أغسطس، قُتل أربعة عسكريين سوريين ومقاتلان مواليان لإيران جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في محيط دمشق، على ما أفاد المرصد.

ونادراً ما تؤكد تل أبيب تنفيذ ضربات في سورية، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل التصدّي لمحاولات إيران على حد قولها لترسيخ وجودها العسكري في سورية.