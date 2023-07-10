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منظمة حقوقية تونسية تطالب الحكومة مساعدة مهاجرين مطرودين بشكل عاجل

القاهرة - بوابة الوسط: نجاح العجيلي الإثنين 10 يوليو 2023, 06:02 مساء
منظمة حقوقية تونسية تطالب الحكومة مساعدة مهاجرين مطرودين بشكل عاجل
مهاجرون أفارقة ينتظرون عند محطة قطار في صفاقس التونسية. (أ ف ب)
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ناشدت منظمة حقوقية تونسية، اليوم الإثنين، الحكومة التدخل بشكل عاجل لمساعدة عشرات المهاجرين الذين جرى طردهم من مدينة صفاقس، ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.

واعتبرت منظمة «بيتي» في بيان أنه من الضروري «التنسيق وبشكل عاجل» مع المدافعين عن الحقوق والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية من أجل «تنسيق الجهود وتجميع الموارد» لرعاية المهاجرين من جنسيات دول جنوب الصحراء، بحسب «فرانس برس».

«تركوا لوحدهم»
وتابعت المنظمة التي تساعد خصوصاً النساء ضحايا العنف «نشهد منذ أيام في منطقة صفاقس مهاجرين تُركوا لوحدهم ويعيشون تحت التهديد، مطاردة حقيقية وصلت إلى طردهم وترحيلهم إلى مشارف الصحراء».

وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي، جرى إجلاء عشرات المهاجرين من صفاقس الأسبوع الفائت ونقلهم إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر. وصفاقس مدينة ساحلية أصبحت نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير القانونية نحو السواحل الأوروبية.

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وتجمّع ما لا يقل عن 450 مهاجراً في منطقة عازلة عسكرية بين تونس وليبيا بالقرب من منطقة رأس جدير، بحسب منظمة «المرصد التونسي لحقوق الإنسان». وشوهد خمس حافلات تقلّ مهاجرين إلى مدرسة ثانوية في بن قردان.

وحملت بعثة من منظمة «الهلال الأحمر التونسي» بعض الماء والطعام للمهاجرين في الأيام القليلة الماضية وقامت بتقديم المساعدات للجرحى، بحسب شهادات من مهاجرين. أمّا بالنسبة لأولئك الذين يجري إرسالهم إلى مقربة من الحدود الجزائرية، فالوضع يزداد صعوبة، وفقًا لشهادات جمعتها «فرانس برس».

«رجاء ساعدونا»
وقال مهاجر غيني «رجاء ساعدونا، إذا كان بإمكانكم إرسال منظمة الصليب الأحمر إلى هنا، ساعدونا وإلا سنموت. لا يوجد شيء هنا، لا يوجد طعام، لا يوجد ماء». وأكد أن هناك نحو ثلاثين مهاجراً متروكين لمصيرهم في منطقة صحراوية قرب منطقة «دوار الماء» الجزائرية القريبة من الحدود التونسية.

وندّدت منظمة «إغاثة اللاجئين الدولية» في بيان، الإثنين، «بالاعتقالات العنيفة والطرد القسري لمئات المهاجرين الأفارقة السود»، مؤكدة أن بعضهم مع ذلك «مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو لهم وضع قانوني في تونس».

وأعلنت «المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب» في تونس، الإثنين، أنها دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للتنديد بحالة مهاجر من أصل أفريقي جنوب الصحراء جرى ترحيله إلى الحدود بين تونس وليبيا في 2 يوليو بعد اعتقاله من دون سبب و«ضربه بقضيب حديدي في مراكز أمنية» في بن قردان (شرق).

«ليست شقة مفروشة»
وانتشر خطاب الكراهية تجاه المهاجرين بطريقة غير نظامية بشكل متزايد منذ دان الرئيس التونسي قيس سعيّد الهجرة غير النظامية في فبراير الفائت واعتبرها تهديدًا ديموغرافيًا لبلاده.

من جانبه، قال سعيّد في بيان السبت إن «قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاءوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع». وانتقد الرئيس ما «يُنشر من أكاذيب عبر شبكات التواصل الاجتماعي» حول حقيقة وضع المهاجرين في بلاده.

وأضاف «تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار وهؤلاء المهاجرون الذين هم في الواقع مهجّرون لم يتخذوا من تونس مقصدًا لهم إلا لأنه جرى تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية».

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