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الأمم المتحدة تحذر: السودان على «حافة حرب أهلية شاملة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 09:37 مساء
الأمم المتحدة تحذر: السودان على «حافة حرب أهلية شاملة»
قوات مسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذرت الأمم المتحدة الأحد من أن السودان «على حافة حرب أهلية شاملة» قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها، غداة غارة جوية على أم درمان بضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أسفرت عن 22 قتيلًا على الأقل وعشرات الجرحى.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن «الحرب المستمرة بين القوات المسلحة دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها»، بحسب ما أفاد نائب الناطق باسمه فرحان حق في بيان. ودان غوتيريس «الغارة الجوية في أم درمان بالسودان، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل بحسب تقارير».

وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أعلنت في بيان السبت «قصف للطيران الحربي فجر السبت يودي بحياة 22 مواطنا ويخلف عددًا كبيرًا من الجرحى» بمنطقة دار السلام العامرية في أم درمان. من جهتها دانت قوات الدعم السريع الغارة الجوية معلنة مقتل 31 شخصًا.

«جريمة نكراء في حق الإنسانية» 
ووصفت في بيانها «الهجوم البربري الذي نفذته قوات الانقلابيين على مواطني مربع  22 دار السلام» بأنه «جريمة نكراء في حق الإنسانية»  معلنة «مقتل أكثر من 31 شخصًا وإصابة العشرات من المدنيين».

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ويشهد السودان منذ 15 أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».  وأدّى النزاع الى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصًا إلى مصر شمالًا وتشاد غربًا.

 وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها، بالإضافة إلى إقليم دارفور حيث حذّرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده قد يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية» والنزاع فيه يتخذ أكثر فأكثر أبعادًا عرقية.

 

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