الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا بطائرة مسيرة في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة تقل فلسطينيين وصفهم الكيان الإسرائلي بـ«خلية إرهابية» كانت قد أطلقت النار في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وذكر بيان للجيش: «بعد رصد (الخلية) قامت طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع باستهدافها والقضاء عليها»، وسط تصاعد أعمال العنف في المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

- واشنطن تعرب عن «قلقها العميق» إزاء أعمال العنف في الضفة الغربية

وفي وقت سابق اليوم، أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» إزاء تصعيد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة أن تقارير عن هجوم شنه مستوطنون على قرية فلسطينية «مقلقة».

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل بعد إدانته مقتل أربعة إسرائيليين قبلها بيوم في مستوطنة عيلي «نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الاخيرة».