البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ينذر بمزيد من العنف

القاهرة - بوابة الوسط

دان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي «الدموي» على مدينة جنين ومخيمها الذي وقع صباح اليوم، وأدى إلى «استشهاد» ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وعدد من الجرحى بينهم حالات خطيرة.

واعتبر البرلمان العربي، في بيان اليوم، ما يحدث في جنين من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاقٍ للنار وللغاز السام، تصعيداً عسكرياً ينذر بتفجر دوامة جديدة من العنف، محملاً حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عما يحدث.

وندد البرلمان العربي بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خاصة منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الحكم وتصريحات وزرائه المتطرفين التي تحرض على العنف والقتل، معتبرًا أن عدم اتخاذ موقف حازم ومحاسبة سلطة الاحتلال هو ما شجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

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قال البرلمان العربي، إن الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان والإدارة الأميركية، بالخروج عن صمتها، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومدنه، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

فيما أطلقت مروحية للاحتلال الإسرائيلي فجر الإثنين، صواريخ خلال عملية الاقتحام فيما اندلعت اشتباكات عنيفة، مع مقاومين فلسطينيين، وفق وكالة «فرانس برس».