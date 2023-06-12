عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

اجتاحت عاصفة رملية شديدة، استمرت لساعات، مدينة الموصل العراقية مسببة انعدام شبه تام للرؤية.

ووثّق المواطنون لحظات مرور العاصفة التي طمست معالم المدينة، وبات من الصعب التعرف على جامع النوري وجسر الموصل وشوارع المدينة، وتسببت العاصفة في ارتفاع غير مسبوق في قياسات تلوث الهواء، بحسب «يورو نيوز».

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وفي العام الماضي، شهد العراق أكثر من عشرين عاصفة رملية، وهو عدد غير مسبوق ويعود بحسب خبراء إلى التغير المناخي، وبشكل أساسي إلى التصحر. وصُنّف العراق من قبل الأمم المتحدة، كواحد من أكثر خمس دول تضررًا في العالم من آثار تغيّر المناخ.

وتعتبر الموصل ثاني أكبر مدن العراق وتشتهر بأقمشتها وكنوزها الأثرية، وخضعت لسيطرة تنظيم «داعش»، قبل أن يتم تحريرها في العاشر من يوليو الماضي.