بعد سقوط قتيل و5 مصابين.. تراجع العاصفة الترابية في العاصمة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت العاصفة الرملية التي ضربت مصر أمس، وخلفت قتيلا وخمسة مصابين بعد سقوط لوحة إعلانات على طريق سريع قرب القاهرة، فيما ارتفعت درجة الحرارة اليوم الجمعة.

وظهرت القاهرة بشكل مختلف أمس، حيث اسودت السماء فجأة، عندما ضربت عاصفة رملية تحمل دوامات برتقالية ضخمة المدينة،

وذكرت صحيفة «الأهرام» الحكومية، أن رياحا عاتية «اقتلعت لوحة إعلانات سقطت على دراجة نارية وسيارة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين».

غلق مرفأين على البحر الأحمر

كما أغلق مرفأين على البحر الأحمر على طول قناة السويس الخميس، «بسبب سوء الأحوال الجوية» مع هبوب رياح تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة، وأمواج تجاوز ارتفاعها أربعة أمتار، بحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس التي يعبر من خلالها 10% من التجارة البحرية العالمية.

وتسببت الرؤية المحدودة بسبب عاصفة ترابية مماثلة ضربت مصر في عام 2021 في احتجاز سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن (Ever Given) التي جنحت في قناة السويس، ما أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة لمدة تقرب من أسبوع.

وأوصت وزارة الصحة المصرية السكان بوضع كمامات والحد من تنقلاتهم.