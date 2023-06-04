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العراق وسورية يبحثان التصدي لتجارة المخدرات عبر الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 09:31 مساء
العراق وسورية يبحثان التصدي لتجارة المخدرات عبر الحدود
المقداد (يسار) ونظيره العراقي فؤاد حسين (يمين) خلال مؤتمر صحفي مشترك. (الإنترنت)
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تعتزم كل من سورية وحليفها العراق العمل على تعزيز تعاونهما على المستوى الإنساني ومكافحة تجارة المخدرات، كما أعلن وزيرا خارجية البلدين الأحد من بغداد، فيما تخرج دمشق تدريجًا من عزلتها الدبلوماسية. 

تأتي زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى بغداد فيما بدأ الرئيس السوري بشار الأسد بالعودة تدريجًا إلى الساحة الإقليمية بعد أكثر من عقد من العزلة، بحسب «فرانس برس». 

دعوة من الأسد «لزيارة دمشق»
والتقى المقداد الذي وصل ليل السبت بغداد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقل له دعوة من الأسد «لزيارة دمشق من أجل البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة»، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية. 

والتقى كذلك رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلاً عن نظيره العراقي فؤاد حسين.  

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المقداد الأحد، وصف حسين العلاقات مع سورية بأنها «علاقات عميقة»، مضيفًا أن العراق كان «من المبادرين في اجتماعات الجامعة العربية وطلب عودة سورية إلى مقعدها»، الذي جرى في 7 مايو الماضي. 

استمرار مباحثات خماسية في تجمع وزراء الخارجية
وتحدث الوزير عن العمل على استمرار مباحثات خماسية في تجمع وزراء خارجية العراق والأردن ومصر والسعودية ولبنان، استكمالًا للقاءات أطلقت في عمان مطلع مايو «لكيفية التعامل مع الوضع الإنساني في سورية».

واعتبر أن «قضية اللاجئين السوريين أيضًا جزء مهم من هذه المشكلة»، لا سيما «كيفية التعامل مع اللاجئين السوريين خاصة الموجودين في الدول المحيطة في لبنان وفي الأردن وفي العراق» حيث استقبل العراق حوالي 250 ألف لاجئ أكثرهم في مخيمات كردستان العراق، وفق الوزير. 

وشدد على أن «التحرك في المرحلة المقبلة سيكون حول المسألة الإنسانية والمساعدات الإنسانية وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل سورية». 

وأضاف أنه جرى التباحث كذلك في «كيفية العمل المشترك بين العراق وسورية لمحاربة تجارة وحركة المخدرات».  من جهته، شكر المقداد العراق «لتضامنه» مع سورية بعد الزلزال المدمر في فبراير، مضيفًا أن دمشق تتطلع إلى «أفضل العلاقات» مع بغداد. 

محاربة الإرهاب وتصفيته والقضاء على خطر المخدرات
وقال المقداد إنه ناقش مع نظيره العراقي «العلاقات الثنائية ووجدنا أنها تتقدم في مختلف المجالات وأن السعي يجب أن يبقى مستمرًا في تحقيق المزيد على الأصعدة الثقافية والسياسية والاقتصادية».

وأضاف المقداد «يبقى علينا أن نعمل سويًا كما نعمل الآن على محاربة الإرهاب وتصفيته والقضاء على خطر المخدرات بالتعاون في ما بيننا وبين الآخرين» و«إنهاء العقوبات الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري».  

وعلقت عضوية دمشق في الجامعة العربية في 2011 ردًا على قمعها الاحتجاجات الشعبية التي خرجت إلى الشارع حينها قبل أن تتحول إلى نزاع دام.  وأعلنت حينها الحكومة العراقية، المقربة من طهران ودمشق منذ إسقاط نظام صدام حسين في العام 2003، معارضتها لتعليق عضوية حليفتها سورية في الجامعة العربية. 

ويتشارك البلدان حدودًا بطول 600 كلم في مناطق غالبيتها صحراوية، يشكّل ملف أمنها قضية أساسية بينهما، لا سيما في ما يتعلق بنشاط تنظيم الدولة الإسلامية، وتهريب المخدرات.

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