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سورية تحضر اجتماعا لجامعة الدول العربية للمرة الأولى منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 11:51 صباحا
سورية تحضر اجتماعا لجامعة الدول العربية للمرة الأولى منذ 2011
مقعد سورية الفارغ خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية الجامعة العربية في القاهرة في 7 مايو 2023 - أ ف ب
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شارك وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد، الإثنين، في اجتماع تحضيري يسبق القمة العربية المقررة الجمعة في جدة، في أول مشاركة لسورية في اجتماعات جامعة الدول العربية بعد أكثر من 11عاما من قرار تعليق عضويتها، حسب مشاهد بثتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وقررت جامعة الدول العربية في 7 مايو الجاري استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من عقد على تعليق عضوية دمشق إثر قمعها الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وبعد أيام قليلة تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الجمعة، والأسبوع الماضي أعلنت السعودية وسورية استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين.

وفي مستهل اجتماع أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة في جدة، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان «أنتهز هذه الفرصة أيضا للترحيب بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية متطلعا للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبو إليه قيادات وشعوبا».

إنهاء العزلة الدبلوماسية
وأظهرت مشاهد بثتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية من داخل الاجتماع، الوفد السوري الدبلوماسي برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل يشغل مقعد سورية للمرة الأولى في اجتماع للجامعة العربية منذ 16 نوفمبر 2011.

وأنهى قرار عودة مشاركة وفود الحكومة في اجتماعات الجامعة العربية، عزلة دبلوماسية فرضتها دول عربية عدة منذ بداية النزاع على دمشق التي تتطلع اليوم إلى أموال إعادة الإعمار.

وستكون مشاركة الأسد في قمة الجمعة، الأولى منذ ظهوره الأخير في قمة سرت في ليبيا في 2010 قبل أقل من عام من اندلاع النزاع في بلاده.

وتتزامن عودة سورية إلى الحضن العربي أيضا مع تغير في الخارطة السياسية الإقليمية بعد الاتفاق بين السعودية وإيران، أبرز حلفاء دمشق، والذي تُعلق عليه آمال بعودة الاستقرار في منطقة لطالما هزتها النزاعات بالوكالة.  

إثر اندلاع النزاع، قطعت دول عربية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011.

وقدمت دول عدة بينها السعودية وقطر، دعما للمعارضة السياسية والمسلحة خصوصا خلال سنوات النزاع الأولى، ودعت إلى ضرورة تغيير النظام في سورية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اجتمع وزراء خارجية تسع دول عربية في جدة لمناقشة مسألة سورية، ثم اجتمع خمسة وزراء من بينهم وزير خارجية سورية في عمان للأمر عينه.

قطر تعلن معارضة الأسد
لكن قرار إعادة إدماج سورية في محيطها العربي لا يحظى بإجماع.

إذ أعلنت قطر المعارضة الصريحة للرئيس السوري بشار الأسد، أنها لن تطبع العلاقات مع حكومة دمشق، لكنها أكدت أيضا أنها لن تكون «عائقا» أمام الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية.

وقدمت قطر دعما كبيرا لجماعات سورية معارضة تولت إدارة السفارة السورية في الدوحة.

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