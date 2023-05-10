باريس «تدين بأكبر قدر من الحزم» الهجوم أمام كنيس في جزيرة جربة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

دانت فرنسا، اليوم الأربعاء، «بأكبر قدر من الحزم» الهجوم الذي وقع بالقرب من كنيس الغريبة، في جزيرة جربة التونسية (شرق)، وأودى بحياة أربعة أشخاص، بينهم فرنسي، واصفة إياه بالعمل «الشنيع».



وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، إن الهجوم «يذكر بشكل مؤلم الهجوم الانتحاري الذي أوقع 21 قتيلًا في الكنيس 1ذاته العام 2002». وهذا الكنيس هو الأقدم في أفريقيا.

احتفال في كنيس الغريبة

قُتِل شخصان كانا يُشاركان في احتفال ديني يهودي في كنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية (شرق)، مساء أمس الثلاثاء، جراء هجوم نفّذه عنصر أمني أقدم أيضا على قتل اثنين من زملائه قبل أن يتم إرداؤه قتيلا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وهذا الكنيس هو الأقدم في أفريقيا، وكان قد استُهدِف العام 2002 بهجوم انتحاري بعربة مفخّخة مما أسفر عن 21 قتيلًا.

