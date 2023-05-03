قتيل و5 جرحى في غارات إسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن فلسطينيا توفي متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف القطاع فجرا، وأسفر عن إصابة خمسة فلسطينيين آخرين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة «فرانس برس» إن «المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عاما) استُشهد في منطقة شمال مدينة غزة»، مضيفة أن «خمسة مواطنين آخرين أصيبوا في القصف نفسه» الذي استهدف موقعا لحركة حماس.

قصف إسرائيلي على غزة

وأمس الثلاثاء، قصفت دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي، موقعا شرقي مدينة غزة. وأكد مصدر أمني في غزة لـ«فرانس برس»، أن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذيفتين على الأقل باتجاه نقطة أمن تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع، في حين أكد مراسلو «فرانس برس» أن صواريخ عدة أطلقت إثر ذلك من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

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وقال جيش الاحتلال في بيان نقلته الوكالة الفرنسية، إنه «بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة صباحا وإطلاق دبابات جيش الدفاع النار، أمر الجيش السكان في المناطق المحيطة بالقطاع بالبقاء بالقرب من الملاجئ».

وفاة القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان

وأطلق مسلحون فلسطينيون في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء عددا من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق الاحتلال الإسرائيلي عقب الإعلان عن وفاة القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 87 يوما.

وقال شهود عيان لـ«فرانس برس»، إنهم شاهدوا «رشقة من الصواريخ جرى إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل في غلاف قطاع غزة». وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن «صفارات الإنذار دوت في منطقة كيبوتس سعد» القريبة من حدود غزة. وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس للوكالة الفرنسية «استشهد عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال».

وبثت حركة الجهاد الإسلامي خبر وفاة خضر عبر إذاعة القدس التابعة لها. وقال القيادي في الحركة ماهر الأخرس للإذاعة «إن الفصائل الفلسطينية لن تسكت عن هذه الجريمة، ويجب أن يدفع الاحتلال الثمن».