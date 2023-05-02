قصف إسرائيلي على غزة وإطلاق صواريخ إضافية من القطاع

القاهرة - بوابة الوسط

قصفت دبّابات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، موقعا شرقي مدينة غزة، ردا على صواريخ أُطلقت صباحا من القطاع باتجاه جنوب الدولة العبرية، وتلتها لاحقا دفعة صاروخية ثانية مماثلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه «بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة صباحا وإطلاق دبابات جيش الدفاع النار، أمر الجيش السكان في المناطق المحيطة بالقطاع بالبقاء بالقرب من الملاجئ»، حسب «فرانس برس».

من جهته، أكد مصدر أمني في غزة أن دبّابات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذيفتين على الأقل باتجاه نقطة أمن تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع، في حين أكد مراسلو «فرانس برس» أن صواريخ عدة أطلقت إثر ذلك من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفاة القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان

أطلق مسلحون فلسطينيون في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء عددا من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق الاحتلال الإسرائيلي عقب الإعلان عن وفاة القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 87 يوما.

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وقال شهود عيان إنهم شاهدوا «رشقة من الصواريخ جرى إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل في غلاف قطاع غزة». وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن «صفارات الإنذار دوت في منطقة كيبوتس سعد» القريبة من حدود غزة. وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لوكالة فرانس برس «استشهد عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال».

من جهتها، قالت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي في بيان «توفي صباح اليوم معتقل أمني متهم بارتكاب جرائم إرهابية ومضرب عن الطعام منذ 5 فبراير 2023». وبثت حركة الجهاد الإسلامي خبر وفاة خضر عبر إذاعة القدس التابعة لها. وقال القيادي في الحركة ماهر الأخرس للإذاعة «إن الفصائل الفلسطينية لن تسكت عن هذه الجريمة، ويجب أن يدفع الاحتلال الثمن على هذه الجريمة».