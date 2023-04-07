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الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 12:17 صباحا
الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة
نيران ودخان تتصاعد من أبنية في غزة بعد القصف الإسرائيلي. (أرشيفية: أ ف ب)
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شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة منتصف ليل الخميس الجمعة، حسب مصادر فلسطينيّة وإسرائيلية، في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان، في هجوم نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.

وقال مصدر أمني فلسطيني إنّ «طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مواقع تدريب عدة تابعة لكتائب عز الدين القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) في مناطق متفرقة في قطاع غزّة». وسمع مراسلو وكالة «فرانس برس» دوي انفجارات ضخمة في غزّة بينما دوّى صوت المقاتلات الإسرائيليّة خلال تحليقها في سماء القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان بدء تنفيذ سلاحه الجوّي غارات على القطاع.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدتين في جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وذكرت الوكالة أن «مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من القذائف الثقيلة (...) أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور»، بعدما شهدت المنطقة إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا باتجاه إسرائيل.

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