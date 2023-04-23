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مصر وبريطانيا تبحثان جهود وقف إطلاق النار في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 10:52 مساء
مصر وبريطانيا تبحثان جهود وقف إطلاق النار في السودان
صورة مركبة: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأحد 23 أبريل 2023 (الإنترنت)
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بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جهود تشجيع كافة الأطراف السودانية على التوصل لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي مساء اليوم الأحد من ريشي سوناك، بحسب بيان نشره الناطق باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي على «فيسبوك».

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الأزمة السودانية، وتنسيق الجهود بين البلدين في هذا الصدد، مشيرًا إلى حديث رئيس الوزراء البريطاني عن «دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان، التي تمثل الأزمة الراهنة بها تحديًا بالغًا للاستقرار فى المنطقة بأسرها».

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‏ونقل البيان عن الزعيمين إعرابهما عن القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال في السودان، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة، مع التطرق في هذا الصدد إلى جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان.

كما استعرض السيسي الجهود التي تضطلع بها بلاده من أجل تشجيع كافة الأطراف على التوصل لوقف لإطلاق النار، مؤكدًا ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمسار السياسي، بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه.

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