  • Alwasat News
Atwasat

إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 08:46 مساء
إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان
السفارة المصرية في الخرطوم. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، إن إجلاء هذه المجموعة جاء في إطار الجهود المصرية في تنفيذ خطة إجلاء مواطنيها من السودان.

وأضاف أن السفارة المصرية والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا مستمرون في التنسيق مع المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعًا.

- مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان

كانت السلطات المصرية قد حثت مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال استعدادًا لإجلائهم وحثت رعاياها في الخرطوم على الاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع.

وقالت إنه يجب تنفيذ عملية «محكمة وآمنة ومنظمة» لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم عشرة آلاف في السودان. وأضافت أن أحد دبلوماسييها أُصيب بطلق ناري دون الخوض في تفاصيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 23 أبريل

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 23 أبريل
مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان

مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان
حارس الريال لم يفرط في لقب الدوري رغم ابتعاد برشلونة

حارس الريال لم يفرط في لقب الدوري رغم ابتعاد برشلونة
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
أمام حشد غفير.. ديفيس يهزم غارسيا بالقاضية

أمام حشد غفير.. ديفيس يهزم غارسيا بالقاضية
عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة

عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة
شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي

شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان

«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان
كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي

كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي
حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر

حجوزات الطيران الصيفية تمتلئ.. رغم ارتفاع أسعار التذاكر
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»

حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
وفاة الفنان السوري محمد قنوع

وفاة الفنان السوري محمد قنوع
مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما

مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما
«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي

«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي
«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر

«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني
«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن

«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن
العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها أكثر من ألف أسير

العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي
كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل ...
الرئيس الجزائري يزور فرنسا في النصف الثاني من يونيو
الرئيس الجزائري يزور فرنسا في النصف الثاني من يونيو
كندا تعلق أنشطتها الدبلوماسية موقتًا في السودان
كندا تعلق أنشطتها الدبلوماسية موقتًا في السودان
الأردن يرسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان لإجلاء 260 شخصا من الجالية
الأردن يرسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان لإجلاء 260 شخصا من ...
مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان
مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
المزيد
إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان
إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان...
مئات السوريين في إدلب يحتجون على استئناف دول عربية علاقاتها مع الأسد
مئات السوريين في إدلب يحتجون على استئناف دول عربية علاقاتها ......
مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان
مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان...
مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان
مقتل مواطن عراقي جراء الاشتباكات في السودان...
الأردن يرسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان لإجلاء 260 شخصا من الجالية
الأردن يرسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان لإجلاء 260 شخصا من ......
المزيد