إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، إن إجلاء هذه المجموعة جاء في إطار الجهود المصرية في تنفيذ خطة إجلاء مواطنيها من السودان.

وأضاف أن السفارة المصرية والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا مستمرون في التنسيق مع المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعًا.

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كانت السلطات المصرية قد حثت مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال استعدادًا لإجلائهم وحثت رعاياها في الخرطوم على الاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع.

وقالت إنه يجب تنفيذ عملية «محكمة وآمنة ومنظمة» لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم عشرة آلاف في السودان. وأضافت أن أحد دبلوماسييها أُصيب بطلق ناري دون الخوض في تفاصيل.