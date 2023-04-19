سفارات غربية: مقتل أكثر من 270 مدنيا في معارك السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل أكثر من 270 مدنيا في المعارك الدائرة في السودان منذ السبت، بين الجيش وقوات الدعم السريع، حسب ما أعلنت الأربعاء، سفارات الدول الغربية في الخرطوم في بيان مشترك، محذّرة من أنّ هذه ليست سوى «حصيلة مؤقتة».

وقالت البعثات الدبلوماسية الـ15، ومن بينها خصوصا سفارات الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي والنرويج إنّ «الحصيلة مرتفعة» ويجب على طرفي القتال أن «يوقفا الأعمال العدائية فوراً ودون شرط»، محذّرين من أنّ المعارك الضارية المتواصلة تخلّلتها «هجمات تستهدف المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني»، حسب «فرانس برس».

ويخشى من أنّ الحصيلة الفعلية للقتلى أعلى بكثير، إذ إنّ العديد من الجرحى لا يمكنهم الوصول إلى المستشفيات.

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وأحصت الأمم المتحدة، مساء الإثنين، ما يقرب من 200 قتيل وأكثر من 1800 جريح في حين يؤكد كل الأطباء أنها مجرد حصيلة موقتة لأن ساحة المعركة خطيرة ولم يجر بعد جمع عديد الجثث ولم يصل كثير من الجرحى لتلقي العلاج.

ويفر آلاف المدنيين من الخرطوم تحت القصف، الأربعاء، فيما يستمر القتال لليوم الخامس على التوالي بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي.

نقص الرعاية بسبب الاشتباكات

وأفاد أطباء بأن القتال تسبب بإغلاق سبعة مستشفيات في الخرطوم، بينما لم يعد بإمكان معظم المستشفيات الأخرى تقديم الرعاية إما بسبب نقص اللوازم الطبية والمعدات، أو لأن مقاتلين يحتلونها أو لأن الطاقم الطبي لم يتمكن من الوصول إليها تحت إطلاق النار.

ومنذ السبت، دعا المجتمع الدولي إلى الحوار. لكن الرجلين اللذين يخوضان حرب «وجود» على ما يبدو وفق الخبراء، صما آذانهما حتى الآن أمام الدعوات لوقف إطلاق النار أو على الأقل لإعلان هدنة موقتة لإجلاء المدنيين من أخطر الأحياء.