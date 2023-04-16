«رويترز»: قصف جوي لمعسكر للدعم السريع في أم درمان

القاهرة - بوابة الوسط

قال شهود لوكالة «رويترز» في وقت متأخر السبت، إن الجيش السوداني شن ضربات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع بمنطقة صالحة بجنوب أم درمان.

ولم تضف الوكالة مزيد التفاصيل. ودارت اشتباكات، السبت، بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، وتبادل الإعلان عن السيطرة على مطار الخرطوم والقصر الجمهوري.

وقالت نقابة الأطباء السودانية في بيان، على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن ثلاثة مدنيين قتلوا، اثنان منهم في مطار الخرطوم فيما لقي شخص ثالث حتفه أثناء المعارك في الأبيض بشمال كردفان (وسط السودان).

وأفادت وسائل إعلام سودانية بتصاعد حدة القتال في الساعات القليلة الماضية حول مقر إقامة كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، كما جرى إغلاق جميع الجسور في العاصمة السودانية.

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حمدوك يناشد البرهان وحميدتي بوقف القتال

وبينما تصاعدات الدعوات الإقليمة والدولية لنزع فتيل الأزمة في السودان، وجه رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك نداء لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي لوقف القتال الدائر في البلاد.

وقال رئيس الوزراء السوداني السابق، في كلمة مسجلة: «يجب أن يتوقف الرصاص فورًا ويجب أن يُحكّمَ صوت العقل؛ فالخسارة ستكون من نصيب الجميع، ولا يوجد منتصر على جثث شعبه».

وأضاف حمدوك مخاطبا الشعب السوداني:« «أخاطبكم وبلادنا تواجه خطر التفكك»، وتابع «أن الرصاصة حينما تنفلت من السلاح لا تميز بين المعتدي وغير المعتدي، والضحايا هم السودانين، ورسالتي الأولى للفريق البرهان، وقادة الجيش السواني، وللفريق أول محمد حمدان دقلو بوقف القتال، الرسالة الثانية، للشعب أن يزداد تماسك وأن يتلاحم معاً، وعدم السماح لصوت الحرب بالسيطرة».