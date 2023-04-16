  • Alwasat News
Atwasat

«رويترز»: قصف جوي لمعسكر للدعم السريع في أم درمان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 01:44 صباحا
«رويترز»: قصف جوي لمعسكر للدعم السريع في أم درمان
تصاعد الدخان نتيجة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. (الإنترنت)
alwasat radio

قال شهود لوكالة «رويترز» في وقت متأخر السبت، إن الجيش السوداني شن ضربات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع بمنطقة صالحة بجنوب أم درمان.

ولم تضف الوكالة مزيد التفاصيل. ودارت اشتباكات، السبت، بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين، وتبادل الإعلان عن السيطرة على مطار الخرطوم والقصر الجمهوري.

وقالت نقابة الأطباء السودانية في بيان، على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن ثلاثة مدنيين قتلوا، اثنان منهم في مطار الخرطوم فيما لقي شخص ثالث حتفه أثناء المعارك في الأبيض بشمال كردفان (وسط السودان).

وأفادت وسائل إعلام سودانية بتصاعد حدة القتال في الساعات القليلة الماضية حول مقر إقامة كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، كما جرى إغلاق جميع الجسور في العاصمة السودانية.

- حمدوك يناشد البرهان وحميدتي بوقف القتال في السودان.. «لا يوجد منتصر على جثث شعبه»
- اشتباكات السودان.. الأمم المتحدة تدين والجامعة العربية مصدومة و«الإيغاد» قلقة
-  قوات الدعم السريع السودانية: سيطرنا على القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش

حمدوك يناشد البرهان وحميدتي بوقف القتال
وبينما تصاعدات الدعوات الإقليمة والدولية لنزع فتيل الأزمة في السودان، وجه رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك نداء لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي لوقف القتال الدائر في البلاد.

وقال رئيس الوزراء السوداني السابق، في كلمة مسجلة: «يجب أن يتوقف الرصاص فورًا ويجب أن يُحكّمَ صوت العقل؛ فالخسارة ستكون من نصيب الجميع، ولا يوجد منتصر على جثث شعبه».

وأضاف حمدوك مخاطبا الشعب السوداني:« «أخاطبكم وبلادنا تواجه خطر التفكك»، وتابع «أن الرصاصة حينما تنفلت من السلاح لا تميز بين المعتدي وغير المعتدي، والضحايا هم السودانين، ورسالتي الأولى للفريق البرهان، وقادة الجيش السواني، وللفريق أول محمد حمدان دقلو بوقف القتال، الرسالة الثانية، للشعب أن يزداد تماسك وأن يتلاحم معاً، وعدم السماح لصوت الحرب بالسيطرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»

فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»

هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»
«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي

أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»

مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة

أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن ...
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟

بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية

حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن ...
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري

أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»

تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»
كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر

كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصابة طائرة ركّاب سعودية بطلقات نارية في مطار الخرطوم
إصابة طائرة ركّاب سعودية بطلقات نارية في مطار الخرطوم
وزراء خارجية أميركا والسعودية والإمارات يبحثون الأوضاع في السودان خلال اتصال هاتفي
وزراء خارجية أميركا والسعودية والإمارات يبحثون الأوضاع في السودان...
الخارجية السعودية تدعو إلى «وقف العمليات العسكرية» في السودان
الخارجية السعودية تدعو إلى «وقف العمليات العسكرية» في السودان
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد ...
بيان للجيش السوداني: لا حوار مع قوات الدعم السريع قبل حلها
بيان للجيش السوداني: لا حوار مع قوات الدعم السريع قبل حلها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد ......
برلين تدعو إلى «الهدوء» بعد الاقتحام الإسرائيلي للأقصى
برلين تدعو إلى «الهدوء» بعد الاقتحام الإسرائيلي للأقصى...
المزيد
«رويترز»: قصف جوي لمعسكر للدعم السريع في أم درمان
«رويترز»: قصف جوي لمعسكر للدعم السريع في أم درمان...
مصر والسعودية تدعوان لاجتماع طارىء للجامعة العربية بشأن السودان
مصر والسعودية تدعوان لاجتماع طارىء للجامعة العربية بشأن ......
السيسي يطالب الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني
السيسي يطالب الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق ......
بيان للجيش السوداني: لا حوار مع قوات الدعم السريع قبل حلها
بيان للجيش السوداني: لا حوار مع قوات الدعم السريع قبل حلها...
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول ......
المزيد