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المغرب: العلاقات مع إسرائيل لن تمس دفاعنا عن حقوق الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 02:03 مساء
المغرب: العلاقات مع إسرائيل لن تمس دفاعنا عن حقوق الفلسطينيين
وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن علاقة المغرب مع إسرائيل «لم ولن تمس بعلاقة المغرب مع الشعب الفلسطيني، ودفاع المغرب عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». 

وأضاف بوريطة في تصريحات للصحفيين أمس الإثنين عقب مباحثاته مع وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني «المغرب مع حل الدولتين... (المغرب) ضد كل ما من شأنه أن يقوض أفق هذا الحل وضد الأعمال أحادية الجانب وضد سياسة الاستيطان، وكل الأعمال الاستفزازية التي يمكن أن تمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، وفق وكالة «رويترز».

المغرب وإسرائيل والتطبيع
كان المغرب قد طبع العلاقات مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر 2020 بوساطة أميركية، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية في مواجهة جبهة البوليساريو الداعية لاستقلال الإقليم منذ 1976.
 

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