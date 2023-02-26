مقتل فلسطيني في هجوم لمستوطنين جنوب نابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شاب فلسطيني، مساء اليوم الأحد، خلال تصدي مواطنين لهجوم مستوطنين على قرية زعترة، جنوب نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بأن الشاب سامح حمد الله محمود أقطش (37 عامًا) لقي حتفه، جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن، خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة، جنوب نابلس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وتتعرض بلدات وقرى جنوب نابلس منذ عصر اليوم إلى هجوم واسع من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى الآن عن قتيل وأكثر من 100 إصابة، إضافة لإحراق منازل ومنشآت ومركبات.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 66 قتيلًا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلًا، وأربعة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال.